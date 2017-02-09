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    Чанов получил множественные травмы при падении с высоты - полиция

    (обновлено: )71102
    С 21 января, когда экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова доставили в больницу, спортсмен не приходил в сознание. Данный инцидент расследуют правоохранительные органы.
    Виктор Чанов
    сайт киевского "Динамо"

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Экс-голкипер сборной СССР Виктор Чанов получил множественные травмы при падении с высоты, спортсмен скончался, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

    Легендарный голкипер Виктор Чанов. Лучшие сейвы. Видео
    DK86/Youtube
    Легендарный голкипер Виктор Чанов. Лучшие сейвы

    Ранее сообщалось, что Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. Сообщается, что за несколько недель до смерти экс-футболист стал жертвой нападения в окрестностях Киева, получил черепно-мозговую травму и перенес тяжелую операцию.

    "Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты. Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста", — говорится в сообщении.

    Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в данном регионе.

    Смотрите также: Виктор Чанов в воротах "Динамо" и сборной СССР

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