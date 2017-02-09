Чанов получил множественные травмы при падении с высоты - полиция

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Экс-голкипер сборной СССР Виктор Чанов получил множественные травмы при падении с высоты, спортсмен скончался, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Ранее сообщалось, что Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. Сообщается, что за несколько недель до смерти экс-футболист стал жертвой нападения в окрестностях Киева, получил черепно-мозговую травму и перенес тяжелую операцию.

"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты. Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста", — говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в данном регионе.

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