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    Фотоленты

    Виктор Чанов в воротах "Динамо" и сборной СССР

    (обновлено: )11110
    Футболист В.Чанов
    Член сборной команды СССР по футболу, вратарь Виктор Чанов (справа) на тренировке
    Голкипер сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов
    Сборная команда СССР по футболу
    Вратарь сборной команды СССР по футболу Чанов
    КОМАНДА СССР ФУТБОЛ
    Виктор Чанов
    Виктор Чанов
    Футболист В.Чанов
    Виктор Чанов, вратарь сборной команды СССР по футболу и киевского "Динамо".
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    Член сборной команды СССР по футболу, вратарь Виктор Чанов (справа) на тренировке
    Член сборной команды СССР по футболу, вратарь Виктор Чанов (справа) на тренировке.
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    Голкипер сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов
    Голкипер сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов ("Динамо", Киев)
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    Сборная команда СССР по футболу
    Сборная команда СССР по футболу 1986 года. Стоят (слева направо): О. Соколов (массажист), Сергей Алейников (полузащитник), Олег Кузнецов (защитник), Сергей Краковский (вратарь), Ринат Дасаев (вратарь), Сергей Родионов (нападающий), Сергей Мосягин (тренер), Юрий Морозов (тренер), Никита Симонян (начальник команды), Валерий Лобановский (главный тренер), Геннадий Литовченко (полузащитник), Павел Яковенко (полузащитник), Анатолий Демьяненко (защитник), Александр Бубнов (защитник), Виктор Чанов (вратарь), Олег Блохин (нападающий), Геннадий Морозов (защитник). Сидят (слева направо): Савелий Мышалов (врач), Олег Протасов (нападающий), Николай Ларионов (защитник), Андрей Баль (защитник), Иван Яремчук (полузащитник), Вадим Бессонов (полузащитник), Вадим Евтушенко (нападающий), Александр Заваров (нападающий), Василий Рац (полузащитник), Игорь Беланов (нападающий), Михаил Насибов (массажист).
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    Вратарь сборной команды СССР по футболу Чанов
    Вратарь сборной команды СССР по футболу Виктор Чанов во время матча.
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    КОМАНДА СССР ФУТБОЛ
    Сборная команда СССР по футболу 1990 года. Виктор Чанов - крайний справа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Виктор Чанов
    Виктор Чанов.
    сайт киевского "Динамо"
    Виктор Чанов
    Виктор Чанов.
    сайт киевского "Динамо"

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    Виктор Чанов, вратарь сборной команды СССР по футболу и киевского "Динамо".

    Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов скончался в среду на 58-м году жизни. Сообщается, что за несколько недель до смерти экс-футболист стал жертвой нападения в окрестностях Киева, получил черепно-мозговую травму и перенес тяжелую операцию.

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    Киевское "Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью Виктора Чанова.

    "С безграничной скорбью встретила вся футбольная общественность трагическую весть об уходе из жизни знаменитого динамовца Виктора Викторовича Чанова. (…) Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится на официальном сайте клуба.

    Киевскому "Динамо" Виктор Чанов посвятил лучшие годы своей карьеры. С 1982 по 1990 годы он провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР. В эти же годы сыграл 21 матч за сборную СССР. Виктор Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков 1986 в составе "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР.
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