Виктор Чанов. Справка

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Экс-голкипер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Виктор Чанов, ставший вице-чемпионом Европы-1988 в составе сборной СССР, скончался в среду на 58-м году жизни.

Ниже приводится биографическая справка.

Известный советский футбольный вратарь Виктор Викторович Чанов родился 21 июля 1959 года в городе Сталино (ныне Донецк). Его отец Виктор Чанов был вратарем: в 1950-е годы играл за ЦДКА (Центральный дом Красной Армии) и "Шахтер". Вратарем также стал старший брат Вячеслав Чанов (ныне – тренер ПФК "Арсенал", Тула).

Заниматься футболом начал с шести лет. Заслуженный мастер спорта СССР (1986), выступал за юношеские сборные СССР.

С 1978 по 1981 год играл за донецкий "Шахтер". В 1982 году перешел в киевское "Динамо", которому посвятил лучшие годы карьеры. С 1982 по 1990 год Виктор Чанов провел 202 матча в чемпионате СССР в качестве вратаря "Динамо". В эти же годы сыграл 21 матч за сборную СССР.

В период с 1990 по 1993 год играл за команду "Маккаби" Хайфа (Израиль), в 1993-1994 – за "Бней Йегуду" Тель-Авив (Израиль). После этого Чанов-младший вернулся в Украину, где выступал в составе "ЦСКА-Борисфен" Киев (1994-95).

После завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу. С 1995 по 1996 год работал тренером, а потом и главным тренером клуба "ЦСКА-Борисфен" Киев. В 2006-2007 годах – тренер вратарей киевского "Динамо", сообщает Р-Спорт.

Смотрите также: Легендарный голкипер Виктор Чанов. Лучшие сейвы

После ухода из большого спорта занимался бизнесом.

Виктор Чанов – трехкратный чемпион СССР (1985, 1986, 1990), пятикратный обладатель Кубка СССР (1980, 1982, 1985, 1987, 1990), победитель Кубка обладателей Кубков (1986), вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР. Чемпион Израиля (1991). Лучший вратарь СССР (приз журнала "Огонек") 1986 года.

Участник финальных турниров чемпионатов мира (1982, 1986, 1990). Чемпион Европы среди юношей (1978). Чемпион Европы среди молодежных команд (1980).