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    Общество

    США обнародовали данные по отказу украинцам в визах

    (обновлено: )41730
    По данным Госдепа, доля отказов в гостевых визах гражданам Украины составляет 34,54%. Все заявители из Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары получили отказы.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. США отказывают в гостевых визах (B-visas) каждому третьему гражданину Украины, следует из данных, обнародованных Государственным департаментом за 2017 фискальный год.

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    Доля отказов составляет 34,54%.

    Как следует из отчета, больше всего отказов получают жители Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары (по 100%), а также Республики Палау (83,33%), Кубы (77,17%), Бурунди (75,55%), Буркина-Фасо (75,74%), Сомали (75,5%), Афганистана (72,14%), Эритреи (71,69%), Гаити (71,44%) и Гамбии (70,27%).

    Меньше всего отказывают Сан-Марино, Лихтенштейну, Андорре и Монако (0%).

    Ранее сообщалось, что Япония с 2018 года упростит визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины на своей территории.

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