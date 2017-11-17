США обнародовали данные по отказу украинцам в визах

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. США отказывают в гостевых визах (B-visas) каждому третьему гражданину Украины, следует из данных, обнародованных Государственным департаментом за 2017 фискальный год.

Доля отказов составляет 34,54%.

Как следует из отчета, больше всего отказов получают жители Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары (по 100%), а также Республики Палау (83,33%), Кубы (77,17%), Бурунди (75,55%), Буркина-Фасо (75,74%), Сомали (75,5%), Афганистана (72,14%), Эритреи (71,69%), Гаити (71,44%) и Гамбии (70,27%).

Меньше всего отказывают Сан-Марино, Лихтенштейну, Андорре и Монако (0%).

Ранее сообщалось, что Япония с 2018 года упростит визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины на своей территории.