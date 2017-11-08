наверх
08.11.201721:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Канада упростила оформление виз украинцам

    2
    Флаги Канады и Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Канада упростила оформление долгосрочных виз для украинцев. Упрощение касается требований к подтверждению финансового состояния заявителя, пишет "Укринформ".

    Так, при подаче заявления на получение канадской визы, украинцам, которые были в Канаде в течение последних 10 лет или пока имеют действующую визу США и могут доказать это (продемонстрировать печати о пересечении границы или же визу), теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое положение.

    Изменения вступили в силу с 1 ноября 2017 года и касаются всех заявителей-украинцев, которые подают заявления в визовых центрах в Украине или онлайн. Однако упрощение оформления не распространяется на рабочие и студенческие визы. Стоимость подачи заявки на получение визы в Канаду также не изменится.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Андрей Тетерук. Архивное фото
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Петр Порошенко и Анджей Дуда
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
      "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
      Арсен Аваков. Архивное фото
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова