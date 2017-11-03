Канада и РФ обменялись санкциями

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Об этом говорится в заявлении министерства.

Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурирует, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев.

"Канада уже долгое время выражает глубокую озабоченность по поводу дела Сергея Магнитского и того, как оно отражает состояние российской системы правосудия и верховенства закона", — говорится в заявлении.

"Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в крупных нарушения прав человека, признанных во всем мире, или крупных коррупционных деяниях", — подчеркивается в документе.

Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

В то же время Россия зеркально ответила на санкционный список Канады, приняв решение закрыть въезд в РФ десяткам канадцев, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей", — говорится в сообщении.

В комментарии МИД РФ отмечается, что список канадских лиц, которым запрещен въезд в РФ, "длинный, в нем десятки фамилий".

"Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", — подчеркивается в сообщении.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу 19 октября.