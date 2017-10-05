Палата общин Канады приняла аналог "закона Магнитского"

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского", предусматривающий санкции против официальных лиц РФ.

Третье чтение законопроекта в Палате общин Канады, изначально запланированное на 2 октября, состоялось лишь накануне. Затем в Сенате Канады должны состояться чтения законопроекта, в который ранее были внесены поправки. Как правило, Сенат редко отвергает поправки в одобренные Палатой общин законопроекты. В случае одобрения Сенатом "закон имени Магнитского" вступит в действие при наличии королевской санкции.

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За принятие закона единогласно проголосовали 277 присутствующих на заседании депутатов.

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США.

Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД РФ заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

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Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.