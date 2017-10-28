Россия не боится американских санкций - посол в США

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Россия не боится американских санкций, попытки США использовать санкции обречены на провал, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Все стремления использовать эти санкции против России, против нашего президента, они однозначно обречены на провал. Мы не боимся санкций… мы выживем. Но я твердо убежден, что когда мы вместе с американцами будем вместе, мы сумеем победить любого врага", — сказал Антонов, выступая на молодежном форуме в Нью-Йорке.

Посол подчеркнул, что Россия заинтересована развивать равноправные, прагматические, взаимно уважительные отношения с США. "Поле для взаимодействия огромное, богатое. Все зависит только от политической воли наших уважаемых коллег из США", — отметил Антонов.

Российский посол также выразил надежду, что РФ и США все-таки смогут реализовать все планы, которые есть по развитию российско-американских отношений.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Представитель госдепа напомнил, что данное решение было принято для того, чтобы "дать ответ на враждебное поведение РФ с учетом кризиса на востоке Украины, кибератак и нарушений прав человека".

Такой список в части РФ был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.

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Согласно "руководству по применению санкций" госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года, администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц в том числе и из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в упомянутые списки.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

СВ перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

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В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.