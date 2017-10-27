В США назвали российские компании, попавшие под новые санкции

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Госдепартамент США распространил список компаний РФ, который может стать основой для вторичных санкций. Список совпадает с тем, что был опубликован накануне газетой New York Times.

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Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний и организаций, связанных с разведкой и ВПК России, часть из которых уже находится под американскими санкциями. В соответствии с новым законом о санкциях против лиц и компаний, которые будут осуществлять "значительные" транзакции с российскими компаниями из списка, могут быть введены санкции.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения санкций США в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с компаниями РФ, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции являются противозаконными, нелегитимными и экстерриториальными.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

В перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список. Такой список в части РФ был составлен к 26 октября.