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    США ввели санкции против командования армии, охраняющей Ким Чен Ына

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    В санкционный список внесены глава командования, его заместитель, министр труда КНДР, директор бюро внешнего строительства, генконсул КНДР в китайском Шэньяне, первый замминистра народной безопасности КНДР.
    Ким Чен Ын
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. США ввели санкции против одного из командований Корейской народной армии КНДР – командования военной безопасности, ряда его руководителей и членов правительства КНДР.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    Об этом сообщает министерство финансов США.

    Согласно пресс-релизу минфина, в санкционный список внесены глава командования, его заместитель, министр труда КНДР, директор бюро внешнего строительства, генконсул КНДР в китайском Шэньяне, первый замминистра народной безопасности КНДР.

    Помимо командования военной безопасности, под санкции попало и Бюро внешнего строительства.

    По данным из открытых источников, командование военной безопасности армии КНДР занимается в том числе вопросами охраны Ким Чен Ына и других руководителей государства во время их визитов в войска, а также следит за деятельностью офицеров и командиров армии, выявляя антипартийные и антигосударственные настроения.

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