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    Общество

    Министр обороны Канады написал "Слава Украине!" в соцсети

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    В среду в канадском парламенте состоялся украинский день, сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан. Пост министр сопроводил фотографиями, на которых он одет в украинскую национальную одежду.
    Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан. Архивное фото
    Justin Tang / THE CANADIAN PRESS

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Министр обороны Канады Харджит Саджан в среду в честь украинского дня в канадском парламенте опубликовал на своей странице в Facebook пост о сотрудничестве с вооруженными силами Украины, в котором на украинском языке написал "Слава Украине".

    "На Парламентском холме "Украинский день"! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине!", — написал Саджан в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Пост министр сопроводил фотографиями, на которых он одет в украинскую национальную одежду.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с визитом в Канаду, где проведет переговоры с руководством государства.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Петром Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину.

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