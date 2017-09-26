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    Экономика

    Канадцы продают битые авто в Украину, чтобы не утилизировать - эксперт

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    Автоэксперт Павел Семенченко в эфире "ГС" отметил, что как в США, так и в Канаде существует четкая система контроля за автомобилями-участниками ДТП.
    Автомобили. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В Украине растет популярность автомобилей из США, Канады и Грузии. Компании, которые занимаются их перегоном, отмечают небывалый рост спроса со стороны украинских водителей. Как правило, продаются такие авто битыми, но при этом гораздо дешевле аналогичных моделей в Украине. И, что важно, завозят их вполне легально. Чаще всего украинцы заказывают машины известных мировых брендов: Toyota, Honda, Lexus и VW.

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    Domenico Citrangulo/flickr.com
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    Почему канадские автомобили стали пользоваться спросом среди украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил автоэксперт Павел Семенченко.

    "Автомобили, которые завозятся из Канады, они — не старше семи лет и честно, официально растамаживаются. По сравнению с теми же ценами в Европе, такие автомобили в Канаде — значительно дешевле. А если их еще приобретать с небольшими повреждениями, они будут еще дешевле. И удешевление этой цены связано с тем, что в США и Канаде есть четкая система контроля за автомобилями, которые попадают в ДТП. То есть там продать битый автомобиль — очень сложно, Либо надо продавать его по очень низкой цене. Поэтому, в Канаде гораздо выгоднее его продать за рубеж", — заявил эксперт.

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