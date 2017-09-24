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    Визит Порошенко в Канаду: Климкин подвел итоги

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    По мнению главы МИД Павла Климкина, одной из основных тем стало развитие экономического сотрудничества. Второй важной темой стало председательство в следующем году Канады в G7.
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Во время всех переговоров, которые президент Украины и его команда вели в Канаде, царила теплая атмосфера стратегического партнерства. Об этом во время пребывания в Торонто рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

    "Кто-то может быть удивлен, но я скажу, что на самом деле главное во время этого визита – атмосфера. Очень дружественная по содержанию атмосфера стратегического партнерства", – сказал Климкин. При этом он отметил и мощную содержательную составляющую переговоров.

    По словам министра, одной из основных тем стало развитие экономического сотрудничества. "Во-первых, это желание, так сказать, вдохновить свободную торговлю. В этом году мы имеем рост товарооборота на 72%, но, если посмотреть на абсолютные цифры и сопоставить их с количеством здесь украинцев, то станет понятно, что это – только начало", – отметил глава МИД.

    Второй важной темой стало председательство в следующем году Канады в G7. "Мы поговорили и о приоритетах председательства и о различных политических вещах, и о содействии реформам в Украине", – сообщил Климкин.

    Он добавил, что был также затронут вопрос визовой либерализации. "Сейчас из-за специфической миграционной системы Канады наши граждане получают достаточно большое количество отказов. Мы примерно наметили путь, каким образом его существенно снизить", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

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