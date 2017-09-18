В Киеве кислотой облили 20 автомобилей

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 18 сентября, в Киеве на улице Ревуцкого неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей.

facebook.com/KyivOperativ В Киеве неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

facebook.com/KyivOperativ/ В Киеве неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей

"Это произошло спустя три дня после того, как жильцы дома №11 "прикрыли" работу незаконной стоянки возле 284 школы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на вокзале во французском Марселе неизвестная плеснула соляной кислотой в американских туристок, в результате две девушки получили ожоги лиц.