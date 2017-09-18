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    Киев

    В Киеве кислотой облили 20 автомобилей

    (обновлено: )34211
    Как стало известно, неизвестные облили кислотой машины на улице Ревуцкого. По данным СМИ, "это произошло спустя три дня после того, как жильцы дома №11 "прикрыли" работу незаконной стоянки возле 284 школы".
    В Киеве неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 18 сентября, в Киеве на улице Ревуцкого неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей. 

    facebook.com/KyivOperativ
    В Киеве неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей

    Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

    facebook.com/KyivOperativ/
    В Киеве неизвестные вылили кислоту на 20 припаркованных автомобилей

    "Это произошло спустя три дня после того, как жильцы дома №11 "прикрыли" работу незаконной стоянки возле 284 школы", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, на вокзале во французском Марселе неизвестная плеснула соляной кислотой в американских туристок,  в результате две девушки получили ожоги лиц.

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