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    Киев

    У экс-президента ФФУ угнали автомобиль в Киеве

    (обновлено: )15111
    Как сообщает супруга бывшего президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова,экс-чиновник остался без средства передвижения.
    Анатолий Коньков со своей женой Марией
    @marrietka

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков остался без средства передвижения. 13 сентября в Шевченковском районе Киева у экс-чиновника угнали автомобиль. Об этом сообщила супруга Конькова Мария на своей странице в Instagram.

    Скриншот страницы Марии в Instagram

    Девушка разместила на своей странице в соцсети просьбу о помощи всем, кто мог стать свидетелем угона либо видел автомобиль позже.

    В августе у заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX.

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