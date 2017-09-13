У экс-президента ФФУ угнали автомобиль в Киеве

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков остался без средства передвижения. 13 сентября в Шевченковском районе Киева у экс-чиновника угнали автомобиль. Об этом сообщила супруга Конькова Мария на своей странице в Instagram.

Скриншот страницы Марии в Instagram

Девушка разместила на своей странице в соцсети просьбу о помощи всем, кто мог стать свидетелем угона либо видел автомобиль позже.

В августе у заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX.