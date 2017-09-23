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    "Игры Непокоренных" в Канаде: Порошенко поприветствовал украинцев

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    В соревнованиях "Игры Непокоренных" принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.
    Видео со страницы Святослава Цеголко в Facebook

    Президент Украины Петр Порошенко на открытии "Игр Непокоренных" в Торонто (Канада) поприветствовал украинскую команду.

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    "Я очень горд быть сегодня здесь для признания украинской команды, которая впервые будет участвовать в "Играх Непокоренных"! Эти солдаты представляют суть несокрушимости духа украинской армии. Они храбры. Они непобедимы. Они сильны. Они полагаются друг на друга. Они готовы отдать свою жизнь за собратьев по оружию и своих родных. И они настоящие бойцы", – сказал Порошенко.

    Президент также отметил, что украинские военные развивают братство по оружию с иностранными союзниками, включая Канаду, и напомнил, как в День Независимости Украины представители канадского войска маршировали рядом с украинскими солдатами во время парада в Киеве.

    Нынешние "Игры Непокоренных" пройдут с 23 по 30 сентября 2017 года в Торонто (Канада) в рамках празднования 150-летия основания Канады. В соревнованиях примут участие 17 национальных команд с 550 участниками.

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