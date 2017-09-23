"Игры Непокоренных" в Канаде: Порошенко поприветствовал украинцев

Президент Украины Петр Порошенко на открытии "Игр Непокоренных" в Торонто (Канада) поприветствовал украинскую команду.

"Я очень горд быть сегодня здесь для признания украинской команды, которая впервые будет участвовать в "Играх Непокоренных"! Эти солдаты представляют суть несокрушимости духа украинской армии. Они храбры. Они непобедимы. Они сильны. Они полагаются друг на друга. Они готовы отдать свою жизнь за собратьев по оружию и своих родных. И они настоящие бойцы", – сказал Порошенко.

Президент также отметил, что украинские военные развивают братство по оружию с иностранными союзниками, включая Канаду, и напомнил, как в День Независимости Украины представители канадского войска маршировали рядом с украинскими солдатами во время парада в Киеве.

Нынешние "Игры Непокоренных" пройдут с 23 по 30 сентября 2017 года в Торонто (Канада) в рамках празднования 150-летия основания Канады. В соревнованиях примут участие 17 национальных команд с 550 участниками.