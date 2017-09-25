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    Политика

    Главы Минобороны Канады посетит во вторник в Украину

    (обновлено: )4401
    Во вторник министр обороны Канады прибывает в Украину, чтобы рассмотреть перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, написал Полторак на своей странице в Facebook.
    Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан
    @AShevch

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что его канадский коллега Харджит Сингх Саджан прибудет во вторник в страну с визитом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества двух государств.

    "Я рад, что завтра министр обороны Канады прибывает в Украину, чтобы рассмотреть перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что в понедельник провел встречу с делегацией канадских парламентариев, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

    В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Петром Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину.

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