Главы Минобороны Канады посетит во вторник в Украину

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что его канадский коллега Харджит Сингх Саджан прибудет во вторник в страну с визитом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества двух государств.

"Я рад, что завтра министр обороны Канады прибывает в Украину, чтобы рассмотреть перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в понедельник провел встречу с делегацией канадских парламентариев, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Петром Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину.