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    В Канаде стартовали "Игры Непокоренных"

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    Торжества проходили в комплексе Air Canada Centre в Торонто. Выражая поддержку украинской команде, супруги Порошенко приветствовали украинских воинов аплодисментами стоя.
    В Канаде стартовали Игры Непокоренных
    Пресс-служба Администрации президента

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в торжественной церемонии открытия "Игр Непокоренных", в которых в этом году впервые будет соревноваться украинская команда.

    Как сообщает в воскресенье утром пресс-служба главы государства, торжества проходили в комплексе Air Canada Centre в Торонто. Выражая поддержку украинской команде, супруги Порошенко приветствовали украинских воинов аплодисментами стоя.

    "Горжусь нашими воинами, которые приехали в Торонто. Ваше участие в "Играх Непокоренных" — это уже победа", — написал Порошенко в своей странице в Facebook. "Каждый из вас заслуживает аплодисментов стоя", — добавил он.

    В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями. С приветствием также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    "Игры Непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

    Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

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