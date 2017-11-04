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    Антироссийские санкции Канады ведут к ее же изоляции - посольство РФ

    (обновлено: )18
    Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин считает, что обнародованное в пятницу решение Канады расширить санкции является "абсолютно бессмысленным и заслуживающим осуждения".
    Флаги Канады и России
    globallookpress.com

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Санкции Канады против РФ ведут к изоляции самой Канады, заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    VANDERLEI ALMEIDA/AFP
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    По его словам, обнародованное в пятницу решение Канады расширить санкции является "абсолютно бессмысленным и заслуживающим осуждения".

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    "Самоизоляция от одной из ведущих мировых держав… ведет канадскую внешнюю политику назад к узкому черно-белому видению мира, который не соответствует современной геополитике", — заявил Калинин. По его словам, данное решение сделано в угоду "русофобскому лобби" и "международному мошеннику" Стивену Браудеру, который добивался в США, Канаде и других странах принятия "Закона Магнитского" о санкциях за нарушение прав человека.

    Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

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