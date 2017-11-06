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    Поймай, если сможешь. В Канаде скунс устроил погоню за пумой

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    В сети появилось видео, на котором скунс обращает пуму в бегство. Ролик, снятый из автомобиля, разместил пользователь YouTube Greg Shyba.
    Greg Shyba / YouTube

    На кадрах видно, как пума подкрадывается к скунсу, гуляющему по автодороге. Заметив "шпиона", зверек тут же побежал в сторону горного льва и начал его преследовать, загоняя в кусты.

    Как сообщил Greg Shyba в закрепленном комментарии к ролику, инцидент произошел недалеко от города Калгари, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что японская корпорация Sony с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки. По словам компании-производителя, собака будет наделена максимально приближенными к животному повадками. В ее интеллекте использована технология углубленного обучения. 

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