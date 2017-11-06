Поймай, если сможешь. В Канаде скунс устроил погоню за пумой

На кадрах видно, как пума подкрадывается к скунсу, гуляющему по автодороге. Заметив "шпиона", зверек тут же побежал в сторону горного льва и начал его преследовать, загоняя в кусты.

Как сообщил Greg Shyba в закрепленном комментарии к ролику, инцидент произошел недалеко от города Калгари, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что японская корпорация Sony с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки. По словам компании-производителя, собака будет наделена максимально приближенными к животному повадками. В ее интеллекте использована технология углубленного обучения.