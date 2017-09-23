Украина и Канада договорились о расширении экономического взаимодействия

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о расширении экономического взаимодействия между странами.

"Во время украинского-канадских двусторонних переговоров договорились о расширении экономических возможностей между нашими странами", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Он также выразил канадской стороне благодарность "за подтверждение преданности тесной совместной работе над тем, чтобы граждане Канады и Украины могли как можно быстрее воспользоваться преимуществами Соглашения о свободной торговле между странами".

Президент Украины отметил, что надеется на активизацию двусторонней торговли в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.

"Также в рамках двухлетнего обзора Соглашения о свободной торговле планируем изучить возможность расширения ее действия на дополнительные сферы, такие как услуги и инвестиции", — добавил он.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа.