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    Украина и Канада договорились о расширении экономического взаимодействия

    (обновлено: )2310
    В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Петр Порошенко отметил, что надеется на активизацию двусторонней торговли в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.
    Переговоры между делегацией Украины и Канады
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о расширении экономического взаимодействия между странами.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
    REUTERS Jerzy Dudek
    ЗСТ Украина-Канада: ждать ли прорыва

    "Во время украинского-канадских двусторонних переговоров договорились о расширении экономических возможностей между нашими странами", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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    Он также выразил канадской стороне благодарность "за подтверждение преданности тесной совместной работе над тем, чтобы граждане Канады и Украины могли как можно быстрее воспользоваться преимуществами Соглашения о свободной торговле между странами".

    Президент Украины отметил, что надеется на активизацию двусторонней торговли в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.

    "Также в рамках двухлетнего обзора Соглашения о свободной торговле планируем изучить возможность расширения ее действия на дополнительные сферы, такие как услуги и инвестиции", — добавил он.

    Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа. 

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