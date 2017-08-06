ЗСТ Украина-Канада: сложно найти точки соприкосновения - экономист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

С 1 августа вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

Соглашение предусматривает отмену пошлин на 98% украинских товаров, которые будут экспортировать в Канаду. Для канадских товаров предусмотрено аннулирование 72% таможенных тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт должен вырасти до 98%.

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой также взаимно открывает рынки государственных закупок. Ожидается, что это соглашение поспособствует увеличению товарооборота между государствами, увеличит приток иностранных инвестиций в Украину, поможет созданию новых рабочих мест в Украине.

Перспективы соглашения о ЗСТ с Канадой, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

Какие перспективы перед Украиной открывает зона свободной торговли с Канадой?

— Возможности. Только возможности. Потому что, по сути, мы же понимаем, что на сегодняшний момент объем торговли с Канадой у нас составляет меньше 1%. Порядка 80% — это у нас импорт, и порядка 20% — это экспорт. То есть на сегодняшний момент можно констатировать, что с Канадой у нас не слишком развито экономическое партнерское сотрудничество. По разным причинам. Это расстояния, это то, что и Канада, и Украина, по большому счету, сырьевые страны. Нельзя сравнивать в объемах, конечно, поэтому очень сложно находить точки соприкосновения. Поэтому мы сегодня говорим о возможностях. И здесь, конечно, очень важна роль государства, которое вскрывало бы эти возможности. То есть, например, мы знаем, что Канада экспортирует порядка на 400 миллиардов долларов товаров и услуг. А вот структура этого экспорта? Любой предприниматель, любой бизнесмен в Украине с лету не сможет получить эту информацию для того, чтобы посмотреть свои возможности, сказать: о, я тоже это произвожу, я тоже хочу торговать. Поэтому здесь очень важна в этой ситуации роль государства для того, чтобы показывать возможности для нашего бизнеса поучаствовать в торговых отношениях с Канадой.

Отмена пошлины на канадские товары приведет к потерям для государственного бюджета на более чем один миллион долларов в первый год действия соглашения. Это нормальная ситуация?

— Это абсолютно нормально. Давайте так скажем, та констатация, которую вы сказали, это по большому счету это все то, что сегодня в каком-то минимальном объеме Украина экспортирует в Канаду. И по большому счету для тех бизнесменов, которые сегодня производят и экспортируют, для них это подарок. То если раньше они платили пошлины, сегодня этих пошлин не будет, для них такой плюс. А что касается потерь Украины в размере двух миллионов долларов, это ничего страшного. Это не такие большие суммы. Это касается то, о чем мы говорили, что если сегодня Украина импортирует из Канады порядка на 100-150 миллионов долларов, то по большому счету, эти экспортные пошлины, которые раньше платились из бюджета, они не будут платиться. Здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в сальдо. Если у нас отрицательное сальдо в торговле с Канадой порядка этих 150-180 миллионов долларов. То есть мы больше импортируем, чем больше экспортируем. А вот в этой ситуации, если бы мы более расширили либо сегмент наших услуг, либо объемы наших услуг, тем самым мы бы получили бы больше поступлений валютной выручки в Украину, то бы перекрывали бы в какой-то степени те все недополученные прямые доходы в бюджет от пошлин.

Надо понимать еще одну вещь. Что любая торговля — это в первую очередь рабочие места. Любая торговля — это в первую очередь налоги в другой плоскости. Поэтому если объемы в этой ситуации будут расти, даже в тех путях, которые сегодня уже проторены дорожки, те, которые вы говорили, какой-то там металлургии, немножко химической, немножко кондитерка, особенно подсолнечное масло. Если эти объемы будут увеличиваться, то, наверное, в этой ситуации за счет увеличения выручки, рабочих мест и прочего. Но надо понимать другую вещь… Хорошо, примерно мы сегодня поставляем какое-то там подсолнечное масло в Канаду, получаем какие-то доходы. Где гарантия того, что мы завтра в связи с уходом пошлин не увеличим эти объемы в два-три раза? Это немножко другой вопрос. Другой вопрос стоит в расширении сегмента, который бы позволил бы украинскому бизнесу входить в Канаду в тех сегментах, в которых сегодня Украина не присутствует, но имеет возможность присутствовать. То есть, грубо говоря, наша себестоимость плюс таможенные пошлины канадцев не дают возможности участвовать на канадском рынке. Если эти пошлины уходят, то мы можем становиться конкурентами. И это большой плюс. Вот здесь нам нужно просить от государства, чтобы оно показывало сегмент импорта канадцев для того, чтобы мы могли тоже здесь поучаствовать.

Читайте также: Несмотря на жару. Михаил Погребинский подводит итоги непростой недели

Напомним, эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" подчеркнул, что зона свободной торговли с Канадой не улучшит инвестиционный климат Украины, для этого нужно искоренять коррупцию на всех уровнях.