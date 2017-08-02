В Канаде заявили о "бесчисленных возможностях" от ЗСТ с Украиной

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной создаст многочисленные возможности для предпринимателей из обоих государств, убежден министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Накануне вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

"Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной выгодно обеим нашим странам. Оно будет стимулировать инновации и укрепит средний класс, ведь канадские и украинские предприниматели уже готовы получать выгоду от бесчисленных возможностей, которые создает эта сделка", — написал Шампань на своей странице в Facebook.

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По его словам, "связь между канадцами и украинцами еще никогда не был такой крепкой".

Глава министерства международной торговли Канады также отметил, что уже поздравил своих коллег в Украине с началом действия свободной торговли.

"Только что завершил разговор с вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым. Горжусь тем, что Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной теперь официально действует!" — написал он.

Соглашения, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

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В свою очередь Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение 3,5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сало установил квоты.