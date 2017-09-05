Канада отказала в визах критически большому проценту украинцев - посол

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В текущем году зафиксирован большой процент отказов украинцам в канадских визах, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", — сообщил дипломат в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".

Причиной этого, по мнению Шевченко, является устаревшая система оценки украинцев и миграционных рисков. При этом чиновник надеется, что безвизовый режим с Европейским Союзом подтолкнет канадские власти к ее переосмыслению.

Как сообщалось, с 2018 года Киев ужесточает контроль иностранцев на границе.

Также сообщалось, что более 20 украинцев депортируют из Польши за нарушение правил пребывания.