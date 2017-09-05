наверх
05.09.201707:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Канада отказала в визах критически большому проценту украинцев - посол

    (обновлено: )37611
    По мнению посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, причиной отказов является устаревшая система оценки украинцев и миграционных рисков.
    1 / 2
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Andriy Shevchenko/Facebook

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В текущем году зафиксирован большой процент отказов украинцам в канадских визах, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Соглашение об ассоциации и отношения ЕС и Украины

    "Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", — сообщил дипломат в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".

    Причиной этого, по мнению Шевченко, является устаревшая система оценки украинцев и миграционных рисков. При этом чиновник надеется, что безвизовый режим с Европейским Союзом подтолкнет канадские власти к ее переосмыслению.

    Как сообщалось, с 2018 года Киев ужесточает контроль иностранцев на границе

    Также сообщалось, что более 20 украинцев депортируют из Польши за нарушение правил пребывания. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии