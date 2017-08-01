Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступает в силу

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой заработает со вторника. Это позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций.

Переговоры по созданию зоны свободной торговле между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено в июле 2016 года.

Соглашения, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

В свою очередь Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение 3,5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сало установил квоты.

По мнению президента Украины Петра Порошенко, соглашение с Канадой начинает символический трансатлантический мостик свободной торговли, так как украинский бизнес получит доступ к североамериканскому рынку. "Это и рост украинского экспорта, и рост прямых иностранных инвестиций в Украину — на уровне 36 миллионов долларов", — сказал Порошенко.

Соглашение также даст новые возможности оборонным предприятиям Украины. В государственном концерне "Укроборонпром" уже заявили, что беспошлинный доступ к рынку Канады позволит расширить экспортные контракты, повысить конкурентоспособность украинской продукции на международном рынке вооружения и военной техники, будет способствовать развитию и модернизации производства.

"Открываются возможности создания совместных с Канадой продуктов оборонного и двойного назначения. Отмена пошлин позволит Украине закупать в Канаде необходимые комплектующие на выгодных условиях. Украинская техника с качественными канадскими комплектующими будет еще дешевле, и ВСУ смогут получить еще больше ее единиц по госзаказу", — заявили в оборонном концерне.

В госкомпании также отметили, что Украина и Канада нацелены на развитие кооперации в авиастроении: планируется увеличить поставки высокотехнологичного оборудования в авиационной, ракетно-космической, судостроительной сферах, в сфере электронных, радиоэлектронных, оптических, оптико-электронных систем и приборов.

В министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозируют, что в краткосрочной перспективе выгоду от соглашения с Канадой в первую очередь получат украинские производители подсолнечного масла, кондитерских изделий и шоколада, алкогольных напитков и пива, одежды, а также металлургические и химические комбинаты. По прогнозам украинского правительства, благодаря либерализации торговли с Канадой Украина может увеличить свой экспорт на 3,5%.

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По данным СМИ, Канада занимает 54-ю позицию в перечне торговых партнеров Украины. По итогам 2015 года объем украинского экспорта в Канаду составил 30,2 миллиона долларов, импорта — 206,2 миллиона долларов. Ключевой статьей экспорта стала продукция украинской металлургии, импорта — минеральная химия.