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    Порошенко о запуске ЗСТ Украины с Канадой: это - колоссальные возможности

    (обновлено: )4112
    По словам Петра Порошенко, документ Украиной и Канадой "открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса – в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции".
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Вступившее в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой открывает колоссальные возможности для украинского бизнеса, считает президент Украины Петр Порошенко.

    Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой вступило в силу со вторника. Это позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций. Переговоры по созданию зоны свободной торговле между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено в июле 2016 года.

    "Сегодня вступает в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса – в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции. Но это гораздо важнее, чем просто торговая сделка. Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами", — написал президент во вторник на своей странице в Facebook.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
    REUTERS Jerzy Dudek
    ЗСТ Украина-Канада: ждать ли прорыва

    Соглашение о ЗСТ с Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

    В свою очередь, Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение 3,5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сало установил квоты.

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    Соглашение также даст новые возможности оборонным предприятиям Украины. В государственном концерне "Укроборонпром" уже заявили, что беспошлинный доступ к рынку Канады позволит расширить экспортные контракты, повысить конкурентоспособность украинской продукции на международном рынке вооружения и военной техники, будет способствовать развитию и модернизации производства.

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