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    Канада задумалась о пересмотре процедуры получения статуса беженца

    (обновлено: )1910
    В канадском Эдмонтоне злоумышленник напал с ножом на полицейского после того, как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. В машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки ИГИЛ.
    Полицейский Канады. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Оттава может пересмотреть процедуру предоставления статуса беженца после нападения с ножом на полицейского в Эдмонтоне, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил.

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    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
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    "Мы изучаем всю систему, и будем думать, стоит ли нам в будущем действовать иначе", — сказал Трюдо, которого цитирует телеканал CBC. Премьер отметил, что "защита ценностей и прав канадцев" и безопасность общества являются приоритетом.

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    В субботу вечером в канадском Эдмонтоне злоумышленник напал с ножом на полицейского после того, как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. Полицейский был госпитализирован. Позднее правоохранительные органы задержали нападавшего. Во время преследования водитель грузовика "намеренно пытался наехать на пешеходов", в результате чего четыре человека получили ранения и были госпитализированы. В машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки "Исламское государство".

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