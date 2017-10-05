Канада задумалась о пересмотре процедуры получения статуса беженца

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Оттава может пересмотреть процедуру предоставления статуса беженца после нападения с ножом на полицейского в Эдмонтоне, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил.

"Мы изучаем всю систему, и будем думать, стоит ли нам в будущем действовать иначе", — сказал Трюдо, которого цитирует телеканал CBC. Премьер отметил, что "защита ценностей и прав канадцев" и безопасность общества являются приоритетом.

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В субботу вечером в канадском Эдмонтоне злоумышленник напал с ножом на полицейского после того, как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. Полицейский был госпитализирован. Позднее правоохранительные органы задержали нападавшего. Во время преследования водитель грузовика "намеренно пытался наехать на пешеходов", в результате чего четыре человека получили ранения и были госпитализированы. В машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки "Исламское государство".