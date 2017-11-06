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    Новое оффшорное досье: Британская монархия, Тиллерсон и лидер Канады

    Тема:

    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (236)

    (обновлено: )47520
    Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.
    Документы
    RIA News | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Британский королевский двор, лидеры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Малькольм Тернбулл и госсекретарь США Рекс Тиллерсон упоминаются в оффшорном досье, опубликованном в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

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    Согласно материалам, герцогство Ланкастер, частное владение и источник доходов британских монархов, инвестировало 7,5 миллионов долларов в фонд на Каймановых островах. Тот в свою очередь вложил королевские средства в компанию, под контролем которой находилась скандальная фирма BrightHouse, продающая британцам товары для дома в кредит под практически сто процентов. 

    В октябре деятельность фирмы была признана незаконной.

    Представитель Елизаветы II подтвердил, что инвестиции в кайманский фонд имели место, однако заявил, что дальнейшая судьба вложенных в фонд средств была неизвестна герцогству, пишут РИА Новости. 

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    В оффшорных документах также фигурируют представители королевских домов других стран, в частности саудовский король Аравии Сальман, глава саудовского МВД принц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, и королева Иордании Нур аль-Хусейн.

    Экономический эксперт Виктор Федоров.
    facebook.com/viktor.fedorov.7739
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    Согласно данным ICIJ, в оффшорных документах также упоминается канадский бизнесмен Стивен Бронфман, входящий в ближайшее окружение премьера Канады Джастина Трюдо. Бронфман спонсировал политические кампании Трюдо и его Либеральной партии с 2013 года. По данным некоторых СМИ, бизнесмен также является неформальным советником канадского премьер-министра. 

    По информации ICIJ, Бронфан в течение четверти века инвестировал миллионы долларов через принадлежавшую ему частную компанию Claridge и компании его крестного отца, экс-сенатора Лео Колбера. Эти операции якобы помогли Бронфану избежать налогов в Канаде, США и Израиле.

    Представитель Бронфана заявил, что транзакции инвестиционной компании легальны и не связаны с налогообложением.

    Австралийский премьер в первой половине 1990-х годов был директором Star Technology Systems Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она была филиалом Star Mining Corporation NL, которая в те годы планировала развивать золотые месторождения в Сибири, сообщает ICIJ. По его данным, делами фирмы управляла панамская юридическая компания Mossack Fonseca.

    Mossack Fonseca
    REUTERS Reinhard Krause/Illustration
    Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта

    Представитель Тернбулла заявил, что тот не знал о причастности последней к деятельности компании.

    В материалах консорциума также сообщается, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце 1990-х (тогда работал в американской нефтегазовой корпорации Exxon) возглавлял бермудскую компанию Marib Upstream Services Co., созданную для проведения нефтегазовых операций в Йемене.

    В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".

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