Новое оффшорное досье: Британская монархия, Тиллерсон и лидер Канады

РИА Новости Украина

Британский королевский двор, лидеры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Малькольм Тернбулл и госсекретарь США Рекс Тиллерсон упоминаются в оффшорном досье, опубликованном в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Согласно материалам, герцогство Ланкастер, частное владение и источник доходов британских монархов, инвестировало 7,5 миллионов долларов в фонд на Каймановых островах. Тот в свою очередь вложил королевские средства в компанию, под контролем которой находилась скандальная фирма BrightHouse, продающая британцам товары для дома в кредит под практически сто процентов.

В октябре деятельность фирмы была признана незаконной.

Представитель Елизаветы II подтвердил, что инвестиции в кайманский фонд имели место, однако заявил, что дальнейшая судьба вложенных в фонд средств была неизвестна герцогству, пишут РИА Новости.

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В оффшорных документах также фигурируют представители королевских домов других стран, в частности саудовский король Аравии Сальман, глава саудовского МВД принц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, и королева Иордании Нур аль-Хусейн.

Согласно данным ICIJ, в оффшорных документах также упоминается канадский бизнесмен Стивен Бронфман, входящий в ближайшее окружение премьера Канады Джастина Трюдо. Бронфман спонсировал политические кампании Трюдо и его Либеральной партии с 2013 года. По данным некоторых СМИ, бизнесмен также является неформальным советником канадского премьер-министра.

По информации ICIJ, Бронфан в течение четверти века инвестировал миллионы долларов через принадлежавшую ему частную компанию Claridge и компании его крестного отца, экс-сенатора Лео Колбера. Эти операции якобы помогли Бронфану избежать налогов в Канаде, США и Израиле.

Представитель Бронфана заявил, что транзакции инвестиционной компании легальны и не связаны с налогообложением.

Австралийский премьер в первой половине 1990-х годов был директором Star Technology Systems Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она была филиалом Star Mining Corporation NL, которая в те годы планировала развивать золотые месторождения в Сибири, сообщает ICIJ. По его данным, делами фирмы управляла панамская юридическая компания Mossack Fonseca.

Представитель Тернбулла заявил, что тот не знал о причастности последней к деятельности компании.

В материалах консорциума также сообщается, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце 1990-х (тогда работал в американской нефтегазовой корпорации Exxon) возглавлял бермудскую компанию Marib Upstream Services Co., созданную для проведения нефтегазовых операций в Йемене.

В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".