Премьерский подарок. Гройсман вручил канадскому коллеге носки

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман подарил канадскому премьеру Джастину Трюдо носки украинского производства, сообщила торгпред Украины Наталия Микольская в Twitter.

"Много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть Made in Ukraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем украинский экспорт", — написала Микольская, опубликовав фотографию, где изображены несколько пар цветных украинских носков.

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Канадский премьер известен тем, что с деловыми костюмами любит надевать яркие носки с необычными узорами.

twitter.com/mykolska Подарок для Трюдо от Гройсмана

Гройсман находился с визитом в Канаде 28 октября — 1 ноября, он уже обсудил с Трюдо вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и дальнейшее сотрудничество.

Ранее сообщалось, что министр обороны Канады Харджит Саджан в честь украинского дня в канадском парламенте опубликовал на своей странице в Facebook пост о сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, в котором на украинском языке написал "Слава Украине".