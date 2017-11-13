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    "Прошлый век". Савченко выступила против визового режима с Россией

    (обновлено: )50599
    Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко завила, что "само понятие визы в классическом режиме - это куча бюрократии, вводить не нужно".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко не поддерживает идею введения визового режима с Россией, считая ее пережитком прошлого.

    Георгий Тука
    Украинское фото
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    "Визовый режим — это в принципе прошлый век, нужно переходить к новым форматам по безопасности… Само понятие визы в классическом режиме — это куча бюрократии, вводить, я думаю, не нужно. Это не спасает безопасность", — сказала Савченко в понедельник журналистам, ее транслировал телеканал "112 Украина".

    Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник на минувшей неделе заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипотношения с Россией.

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    Депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента. В понедельник глава парламента Андрей Парубий подтвердил, что правка есть среди поданных к данному закону.

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