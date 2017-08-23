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    Политика

    Глава СБУ выступил за введение с Россией визового режима

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (90)

    (обновлено: )4401
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что "со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим". Руководитель ведомства подчеркнул, что это его личная позиция.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступил за введение с Россией визового режима, сообщают "Украинские новости".

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Визовый режим с Россией. И хочется, и колется

    "Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — цитирует агентство главу СБУ.

    Грицак подчеркнул, что это его личная позиция.

    В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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