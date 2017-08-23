Глава СБУ выступил за введение с Россией визового режима

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступил за введение с Россией визового режима, сообщают "Украинские новости".

"Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — цитирует агентство главу СБУ.

Грицак подчеркнул, что это его личная позиция.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.