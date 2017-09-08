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    США возобновили выдачу виз россиянам в Москве

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    США - Россия: санкции преткновения (550)

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    Как сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Гетер Науерт, процесс выдачи виз был возобновлен 1 сентября, однако посольство не в состоянии быстро рассматривать заявки.
    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Посольство США в Москве возобновило визовые операции, которые были приостановлены в связи с ответом на решение российских властей ограничить количество сотрудников американских дипучреждений в РФ.

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    Этом на брифинге в четверг подтвердила пресс-секретарь Государственного департамента США Гетер Науерт.

    "Процесс выдачи виз было возобновлено 1 сентября", — сообщила она.

    Науерт отметила, что посольство не в состоянии быстро рассматривать заявки, поскольку количество консульского персонала и штатных сотрудников недостаточно.

    "Мы, конечно, понимаем, что многие люди хотели бы приехать сюда, и мы все-таки работаем над обработкой их заявлений", — добавила она.

    Как сообщалось, с 2018 года Киев ужесточает контроль иностранцев на границе.

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