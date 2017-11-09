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    Визит Трампа в Пекин: Китай и США подписали соглашений на $253,5 млрд

    (обновлено: )13201
    По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, Китай и США по итогам двух дней визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин подписали ряд торговых соглашений на сумму в 253,4 миллиарда долларов.
    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости Украина. Китай и США по итогам двух дней визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин подписали ряд торговых соглашений на сумму в 253,4 миллиарда долларов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции в четверг.

    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP
    Мир через силу. Программная речь Трампа в Сеуле

    Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в четверг.

    Трамп находится в Пекине с официальным визитом, который продлится до 10 ноября. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров в китайской столице станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.

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    Накануне стало известно, что в рамках визита Трампа американские и китайские компании уже подписали ряд сделок общей стоимостью 9 миллиардов долларов.

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