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    Китай призвал США прекратить практику введения односторонних санкций

    (обновлено: )24240
    Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметил, что Китай выступает против любых односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН.
    Флаг Китая
    STR / AFP

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Китай выступает против односторонних санкций, введённых США в отношении китайских компаний и граждан якобы из-за связей с КНДР, и призывает американскую сторону прекратить ошибочную практику введения санкций на основе своего внутреннего законодательства, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

    Минфин США во вторник опубликовал обновленный санкционный список, в который за связи с КНДР попала компания из РФ "Гефест-М" и еще несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура.

    "Мы выступаем против любых односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН, в особенности, когда другие страны на основе своего внутреннего законодательства вводят санкции в отношении китайских компаний или граждан. Наша позиция по этому вопросу последовательная и ясная", — завила на брифинге Хуа Чуньин.

    Она подчеркнула, что китайская сторона в полной мере выполняет требования резолюции СБ ООН и взятые на себя международные обязательства.

    "Методы США не способствуют решению проблемы, также как и не способствуют взаимодоверию и сотрудничеству между Китаем и США. Китайская сторона требует от американской прекратить применять этот ошибочный метод", — добавила дипломат.

    Хуа Чуньин отметила, что власти Китая в случае нарушения китайскими компаниями или гражданами требований резолюции СБ ООН проводят расследование на основе своего законодательства.

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