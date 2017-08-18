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    В мире

    В Китае заработал первый в мире интернет-суд

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    Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Официальная церемония открытия первого в Китае интернет-суда состоялась в пятницу в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, сообщает Центральное телевидение КНР.

    Решение о создании суда было принято в ходе 36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по всестороннему углублению реформ 28 июня этого года. На церемонии открытия утром в пятницу присутствовал председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь.

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    Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

    Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводиться через сайт суда. Слушания и объявление приговора также будут вестись онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

    Ранее отмечалось, что судебная система города уже ведет множество дел по киберпреступлениям, и их число постоянно растет. Так, в 2013 году суд рассматривал порядка 600 таких дел, а в прошлом году их число превысило 10 тысяч.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Владислава Халупского.

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