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    Киев

    В столице задержан гражданин Китая по подозрению в торговле людьми

    (обновлено: )18
    В Погранслужбе сообщили, что 29-летний гражданин Китая обманом пытался вывезти авиарейсом "Киев-Пекин" гражданку РФ для дальнейшего использованием ее в секс-индустрии.
    Задержание гражданина Китая, которого подозревают в организации торговли людьми
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданина Китая, которого подозревают в организации торговли людьми, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    Украина, торговля людьми: реальность и статистика

    "В столичном аэропорту задержан организатор торговли людьми, который в Пекин вывозил "живой товар"… Обманом 29-летний гражданин Китая пытался вывезти авиарейсом "Киев-Пекин" гражданку РФ для дальнейшего использованием ее в секс-индустрии", — говорится в сообщении погранслужбы.

    По данным ведомства, мужчине объявлено подозрение по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека" Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

    Ранее сообщалось, что из Азербайджана вернули в Украину гражданина, который, отправившись на заработки, попал в рабство на 17 лет.

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