Перспективы "Мотор-Сич": фактор Китая и интересы США

РИА Новости Украина

Украинские СМИ опубликовали сообщения о начале расследования Службы безопасности Украины в отношении возможной незаконной продажи Китаю 56% акций украинского двигателестроительного предприятия "Мотор-Сич".

Это может свидетельствовать об изменении украинских подходов к военно-техническому сотрудничеству с КНР, отмечает в комментарии для Sputnik военный эксперт Василий Кашин:

"После распада СССР Украина была для КНР вторым по важности после России источником военных технологий, затрагивавших такие чувствительные области, как космическая техника, авиационное двигателестроение, ракетные вооружения, средства радиолокации и корабельные энергетические установки. Зачастую Украина помогала КНР обходить ограничения на экспорт военных технологий, существовавшие в России или передавала китайским партнерам технологии по намного более низкой цене. Удивительно, но, несмотря на доминирующее влияние США на украинскую политику начиная с 1990-х годов, Вашингтон мало делал для того, чтобы прекратить это сотрудничество. Американцы вмешивались лишь в особо важных случаях, таких как поставка украинцами в начале 2000-х годов некоторого количества советских крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай.

Бездействие США могло быть частично связано с обычным невежеством и высокомерием. Несмотря на присутствие на Украине, в том числе в украинских военных структурах и специальных службах, большого числа американских советников на протяжении многих лет, события 2014 года показали, что США имели слабое представление о реальной ситуации. Тем не менее, судя по публикациям в американской прессе и специализированных изданиях, в последнее время тема украинского ВТС со странами Азии стала привлекать к себе растущее внимание Вашингтона.

"Мотор-Сич" имеет многолетнюю историю сотрудничества с Китаем в таких областях, как разработка, ремонт и поставка двигателей для транспортных и учебно-боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Потеря российского рынка в ходе кризиса заставила украинское предприятие нарастить это сотрудничество. Еще недавно контакты "Мотор-Сича" с китайцами встречали благосклонное отношение со стороны украинских властей. Так в мае 2017 года вице-премьер Украины Степан Кубив говорил о планах создания в китайском Чунцине производства авиадвигателей по украинским технологиям как о большом достижении.

Возможно, что это сотрудничество привлекло к себе, наконец, внимание США. Если существующие проекты создания совместных производств и передачи технологий будут остановлены под давлением украинских органов безопасности, Китаю придется вернуться к прежним методам привлечения украинских технологий: закупкам отдельных лицензий и документации, а также приглашению отдельных специалистов. Это может существенно замедлить прогресс китайских программ. Кроме того, стоит ожидать растущего давления украинских служб безопасности и на проекты сотрудничества между Китаем и другими предприятиями украинского ВПК, прежде всего, с ракетно-космической корпорацией "Южмаш".

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Риски, связанные с сотрудничеством с государством-клиентом США, не проводящим самостоятельной внешней политики, должны были быть очевидны для Китая. В этом отношении показателен урок китайско-израильского ВТС. В начале 2000-х под американским давлением Израиль в один момент разорвал сотрудничество с Китаем, пожертвовав многолетними связями.

Серьезный конфликт между Израилем и США возник, в частности, в связи с соглашением о поставке Китаю самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. По условиям сделки Израиль должен был оборудовать три китайских самолета радарами "Phalcon". Однако в результате жесткого давления США, направленного на срыв китайско-израильского военного сотрудничества, в июле 2000 года Израиль был вынужден отказаться от сделки с Китаем, потенциально оцениваемой в 1 млрд долларов. Это принесло Israel Aerospace Industries — ведущей компании проекта — большие убытки как в качестве штрафа за нарушение договора, так и в виде планируемой прибыли от выполнения контракта и значительных имиджевых потерь.

Кроме того, США также вынудили Израиль свернуть сотрудничество по программе разработки китайского лёгкого истребителя J-10, который создавался на основе израильского проекта Lavi.

Вполне возможно, что нечто подобное ожидает теперь и китайско-украинское сотрудничество".