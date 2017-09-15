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    Аналитика и комментарии

    Перспективы "Мотор-Сич": фактор Китая и интересы США

    (обновлено: )28901
    "Мотор-Сич" имеет многолетнюю историю сотрудничества с Китаем в таких областях, как разработка, ремонт и поставка двигателей для транспортных и учебно-боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
    Завод Мотор-Сич
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Украинские СМИ опубликовали сообщения о начале расследования Службы безопасности Украины в отношении возможной незаконной продажи Китаю 56% акций украинского двигателестроительного предприятия "Мотор-Сич".

    Это может свидетельствовать об изменении украинских подходов к военно-техническому сотрудничеству с КНР, отмечает в комментарии для Sputnik военный эксперт Василий Кашин:

    Мотор Сич
    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк
    Как продажа "Мотор Сич" стала душещипательным триллером

    "После распада СССР Украина была для КНР вторым по важности после России источником военных технологий, затрагивавших такие чувствительные области, как космическая техника, авиационное двигателестроение, ракетные вооружения, средства радиолокации и корабельные энергетические установки. Зачастую Украина помогала КНР обходить ограничения на экспорт военных технологий, существовавшие в России или передавала китайским партнерам технологии по намного более низкой цене. Удивительно, но, несмотря на доминирующее влияние США на украинскую политику начиная с 1990-х годов, Вашингтон мало делал для того, чтобы прекратить это сотрудничество. Американцы вмешивались лишь в особо важных случаях, таких как поставка украинцами в начале 2000-х годов некоторого количества советских крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай.

    Бездействие США могло быть частично связано с обычным невежеством и высокомерием. Несмотря на присутствие на Украине, в том числе в украинских военных структурах и специальных службах, большого числа американских советников на протяжении многих лет, события 2014 года показали, что США имели слабое представление о реальной ситуации. Тем не менее, судя по публикациям в американской прессе и специализированных изданиях, в последнее время тема украинского ВТС со странами Азии стала привлекать к себе растущее внимание Вашингтона. 

    Анатолий Родзинский
    Родзинский инфо
    Юрист о природе обысков на "Мотор Сич"

    "Мотор-Сич" имеет многолетнюю историю сотрудничества с Китаем в таких областях, как разработка, ремонт и поставка двигателей для транспортных и учебно-боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Потеря российского рынка в ходе кризиса заставила украинское предприятие нарастить это сотрудничество. Еще недавно контакты "Мотор-Сича" с китайцами встречали благосклонное отношение со стороны украинских властей. Так в мае 2017 года вице-премьер Украины Степан Кубив говорил о планах создания в китайском Чунцине производства авиадвигателей по украинским технологиям как о большом достижении. 

    Возможно, что это сотрудничество привлекло к себе, наконец, внимание США. Если существующие проекты создания совместных производств и передачи технологий будут остановлены под давлением украинских органов безопасности, Китаю придется вернуться к прежним методам привлечения украинских технологий: закупкам отдельных лицензий и документации, а также приглашению отдельных специалистов. Это может существенно замедлить прогресс китайских программ. Кроме того, стоит ожидать растущего давления украинских служб безопасности и на проекты сотрудничества между Китаем и другими предприятиями украинского ВПК, прежде всего, с ракетно-космической корпорацией "Южмаш". 

    Артем Афян
    Голос Столицы
    Арест СБУ акций "Мотор Сич". Правовая оценка

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    Риски, связанные с сотрудничеством с государством-клиентом США, не проводящим самостоятельной внешней политики, должны были быть очевидны для Китая. В этом отношении показателен урок китайско-израильского ВТС. В начале 2000-х под американским давлением Израиль в один момент разорвал сотрудничество с Китаем, пожертвовав многолетними связями. 

    Серьезный конфликт между Израилем и США возник, в частности, в связи с соглашением о поставке Китаю самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. По условиям сделки Израиль должен был оборудовать три китайских самолета радарами "Phalcon". Однако в результате жесткого давления США, направленного на срыв китайско-израильского военного сотрудничества, в июле 2000 года Израиль был вынужден отказаться от сделки с Китаем, потенциально оцениваемой в 1 млрд долларов. Это принесло Israel Aerospace Industries — ведущей компании проекта — большие убытки как в качестве штрафа за нарушение договора, так и в виде планируемой прибыли от выполнения контракта и значительных имиджевых потерь.

    Кроме того, США также вынудили Израиль свернуть сотрудничество по программе разработки китайского лёгкого истребителя J-10, который создавался на основе израильского проекта Lavi.

    Вполне возможно, что нечто подобное ожидает теперь и китайско-украинское сотрудничество".

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