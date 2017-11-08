Мир через силу. Программная речь Трампа в Сеуле

MANDEL NGAN / AFP

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп выступил в Сеуле с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. В ней он, в частности, призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей.

"Мы призываем каждую страну, включая Россию и Китай, к полной реализации резолюции ООН. Снизить дипломатические отношения с режимом (КНДР) и взаимоотношения в области торговли, и обмена технологиями", — сказал Трамп, выступая с речью в парламенте Южной Кореи, которую в прямом эфире транслировал телеканал CNN.

Американский президент подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к конфликтам, чтобы отвлечь от "провала" внутри своей страны.

"Режим Кима стремится к конфликтам вовне, чтобы отвлечь от провала внутри страны", — сказал Трамп.

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Он повторил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием.

Наряду с этим Трамп подчеркнул, что "Северная Корея — это страна, которой управляют как культом". По его словам, "в центре этого военного культа — безумная вера в предназначение лидера править в качестве отца-защитника над завоеванным Корейским полуостровом и порабощенным корейским народом".

"На этом полуострове мы видим результат трагического эксперимента в лаборатории истории", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Южная Корея — процветающее государство, которое выбрало справедливость и свободу.

"А в другой Корее лидеры сажают граждан в тюрьму под знаменем тирании, фашизма и подавления. Результаты этого эксперимента готовы, и они полностью убедительны", — добавил Трамп, указав, что ВВП Южной Кореи более чем в 40 раз превышает ВВП КНДР.

Трамп также сообщил южнокорейским парламентариям, что "около 100 тысяч северокорейцев страдают в "гулагах", занимаются подневольным трудом и постоянно подвергаются пыткам, голоду, насилию и убийствам".

Он отметил, что жители КНДР работают почти бесплатно, а недавно "почти всему рабочему населению приказали работать подряд 70 дней или платить за выходной".

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"Семьи живут в домах без водопровода, а меньше, чем у половины есть электричество… Многие продолжают умирать от голода", — сказал президент США.

Он добавил, что "в 2012-13 годах режим (КНДР) потратил примерно 200 миллионов долларов, или почти половину денег, которые у него были, на улучшение условий жизни своего народа, чтобы установить еще больше монументов и статуй, прославляя своих диктаторов".

Кроме того, Трамп заявил, что в КНДР похищают иностранцев, чтобы заставлять их преподавать иностранные языки для "северокорейских шпионов". Также он сообщил, что в стране "пытают и казнят" христиан, которые открыто исповедуют религию.

"В Северной Корее такой полный ужас, что жители платят взятки чиновникам, чтобы те направили их за рубеж как рабов. Они предпочитают быть рабами, чем жить в Северной Корее", — сказал президент США.

При этом Трамп предостерег КНДР от недооценки США и призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна.

"Сегодня я говорю не только от лица наших стран (США и Южной Кореи), но от лица всех цивилизованных стран, когда я говорю Северу: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу", — сказал он.

По его словам, США "не позволят, чтобы американским городам угрожали разрушением".

"Нас не запугать", — добавил Трамп.

"Мир не может терпеть угрозу режима-изгоя, который угрожает ему ядерным оружием. Все ответственные нации должны объединить усилия, чтобы изолировать жестокий режим в Северной Корее, лишить его любой поддержки, поставок или одобрения", — сказал также американский президент.

Наряду с этим Трамп отметил, что хочет "построить мир через силу". Он пояснил, что намерен усилить американскую армию.

"США и моя администрация полностью перестраивают свои вооруженные силы", — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул намерение тратить миллиарды долларов на модернизацию своих вооруженных сил. По его словам, эти средства будут направлены на "новейшее и самое лучшее в мире (военное) оборудование".

Продолжая тему, Трамп заявил, что те, кто хочет мира, должны быть сильными.

"Время оправданий прошло. Теперь настало время силы. Если вы хотите мира, то должны быть сильными", — сказал Трамп.

По словам американского президента, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным разоружением".