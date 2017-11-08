Мировые тренды: увеличение лимита Twitter, Трамп не попал в ДМЗ

РИА Новости Украина

Twitter увеличил длину сообщений вдвое

Все крупнейшие мировые СМИ (Daily Mail, Guardian, Financial Times, USA Today, Telegraph) сообщили о том, что сервис микроблогов Twitter увеличил вдвое – до 280 — допустимое число знаков в сообщениях. Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 символами.

В сентябре Twitter начал тестировать увеличение числа символов до 280, но нововведение было доступно лишь для небольшой группы пользователей. Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков. Многие СМИ предположили, что в связи с этим твиты президента США станут длиннее.

"Будьте готовы к тому, что получите еще больше Дональда Трампа… Twitter объявил, что сообщения длиной 280 символов будут доступны всем", — пишет британская Daily Mail.

"У нашего главнокомандующего будет больше простора для твитов", — не отстает USA Today.

Газета Telegraph также обратила внимание на первые сообщения Трампа в Twitter, которые стали длиннее 140 символов.

Туман помешал Трампу посетить демилитаризованную зону

Международные СМИ (Guardian, Financial Times, Politico и другие) пишут о том, что президент США Дональд Трамп из-за непогоды отменил поездку в демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР.

По данным СМИ, вертолет уже вылетел к месту, но был вынужден вернуться в Сеул. Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, были надежды на то, что туман рассеется и можно будет организовать вторую попытку. Однако, как сообщили представители пресс-пула, вместо этого погода только ухудшилась. Сандерс также сообщила, что вместе с Трампом демилитаризованную зону намеревался посетить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, что могло стать "историческим моментом".

Ранее "сообщалось, что он не будет посещать демилитаризованную зону, потому что это клише", напоминает Guardian.

Герцогство принца Чарльза вложило в оффшоры миллионы

Британские СМИ (Guardian, Independent, Sun, Times) пишут про то, что управляющие британским герцогством Корнуолл, которое принадлежит принцу Уэльскому Чарльзу, вложили несколько миллионов фунтов в оффшорные фонды и компании, в том числе зарегистрированную на Бермудских островах компанию близкого друга Чарльза.

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Информацию СМИ взяли из нового оффшорного досье, получившего название Paradise Papers.

По данным газеты Guardian, герцогство в условиях секретности инвестировало около 100 тысяч долларов в компанию друга принца Чарльза — миллионера, коннозаводчика Хью ван Катсема, с которым они познакомились во время учебы в Кембриджском университете. Тот факт, что средства были переданы в тайне, при условии, что у герцогства нет налоговых льгот, может стать причиной для "неудобных вопросов", пишет газета.

Как сообщает герцогство, принц Чарльз "не участвовал напрямую в принятии решений, связанных с инвестициями". Times также сообщает, что герцогство вложило четыре миллиона долларов в оффшорные фонды на Каймановых островах.

Техасский стрелок в прошлом сбегал из психбольницы

Многие мировые СМИ (Washington Post, Guardian, Business Insider, New York Times, USA Today) не оставили без внимания деталь из биографии мужчины, расстрелявшего 26 прихожан церкви в Техасе.

Как стало известно из полицейского отчета 2012 года, он был пациентом психиатрической клиники. Девин Келли расстреливал людей из полуавтоматического оружия. Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.

Согласно отчету, в 2012 году Келли попал в клинику. Он находился на базе ВВС США "Холломан" и был пойман при попытке пронести на базу огнестрельное оружие. Келли, которому на тот момент был 21 год, также угрожал расправиться с вышестоящими должностными лицами на базе. Его направили в психиатрическую клинику в штате Нью-Мексико, но он сбежал. Позднее полицейские нашли его на автобусной остановке в техасском городе Эль-Пасо.

Как добавляет Washington Post, неясно, почему Келли попал в психиатрическую клинику, но известно, что в том же году его осудили за жестокое обращение с женой и приемным сыном.