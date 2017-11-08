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    В мире

    Трамп сделал резкое заявление в Южной Корее

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (738)

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    По словам президента США Дональда Трама, он намерен построить мир через силу, администрация США полностью перестраивает вооруженные силы. Таким образом, он пояснил, что намерен усилить американскую армию.
    Трамп сделал резкое заявление в Южной Корее
    @cnnbrk

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет построить мир через силу.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Я хочу построить мир через силу", — сказал Трамп, выступая в парламенте Южной Кореи.

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    Он пояснил, что намерен усилить американскую армию. "США и моя администрация полностью перестраивают свои вооруженные силы", — сказал Трамп.

    Выступление Трампа транслирует телеканал CNN.

    КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

    Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

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