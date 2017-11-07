Скандал с оффшорами: Украину зацепила война против Трампа – эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, который по масштабу можно сравнить с "панамским досье". Результаты нового расследования, получившего название "Райское досье", раскрывают новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленными мировыми политиками.

В список тех, кто скрывает свои доходы, попала даже королева Великобритании Елизавета II, которая инвестировала в оффшоры $13 миллионов.

Попала в оффшорный скандал и корпорация Петра Порошенко Roshen. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко уже назвала материалы журналистского расследования "безосновательными домыслами". По ее словам, оффшорные компании, о которых идет речь в расследовании, были созданы исключительно для передачи президентом Roshen в "слепой траст".

Последствия офшорного скандала для Украины в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический эксперт Светлана Кушнир.

Что Вы думаете по поводу нового расследования?

– Абсолютно понятно, что богатые люди пытаются уйти от налогообложения, и по данным этого очередного большого скандала, некоторые миллиардеры до 30% от своего дохода прятали на островах, насколько я понимаю.

Почему Райские острова? Потому что это и Бермуды, и Каймановы острова, и Багамы, в общем, весь этот кусок был задействован для того, чтобы американцы, россияне, представители российского бизнеса прятали свои деньги именно там. И некоторые особенности в этом скандале: он совпадает прям точка в точку с восточным визитом Дональда Трампа.

Это первый визит за много лет, рекорд Трампа, 11 дней его не будет в Белом доме и среди стран, которые он посетит – Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам и Филиппины. Здесь нет Сингапура, а именно утечка с Бермудов и Сингапура дала возможность для публикации этих "райских документов".

В Администрации Трампа тоже высказались по поводу публикации обличительных материалов.

– Однозначно. В публикации, которой мы сейчас оперируем, 13 представителей Администрации Трампа или близких к нему людей, и в основном это почему-то дивным образом совпадает с кругом республиканским. Нет ни одного демократа, который, возможно, тоже прятал в этих офшорах свои деньги.

Я бы подчеркнула интересную особенность. Буквально перед тем, как Трамп вылетал в свое восточное турне, он назначил нового главу Федеральной резервной службы Джереми Пауэлла, который до этого был просто членом наблюдательного совета. При этом было удивительно то, что на эту должность должен был бы по статусу претендовать вице-президент наблюдательного совета, и это фигурирует среди "райских документов", точно так же, как Рекс Тиллерсон, то есть мы видим такое интересное, целенаправленное движение в сторону развенчания и нагнетания ситуации вокруг республиканцев, Республиканской партии, их доноров и самого Трампа.

Однозначно, это элемент борьбы демократов и республиканцев. Теперь, собственно, к нашим реалиям вернемся, потому что в этой ситуации Украина определенным способом задета, ее интересы.

В новой порции офшорного компромата вновь упоминается бизнес президента Петра Порошенко. Чем объяснить этот факт?

– Вы знаете, здесь можно сказать следующее. Очень интересно получается. Та информация, которую сейчас мы видим относительно корпорации Roshen, говорится, что фирма с острова отказалась сотрудничать с юристами Roshen для создания некой оффшорной компании. Эта же компания почему-то посчитала, что очень выгодно будет создавать подобную офшорную компанию для королевы Елизаветы.

А теперь, чем это нам грозит. Да, в связи с "райскими документами" опять всплывает ситуация по 643 офшорным компаниям, которые были указаны в "панамских документах" и это можно рассматривать как некую месть демократам, Порошенко, потому что опять его имя упоминается за столь быстрое сближение с Администрацией Трампа, и сейчас Украина и США находятся в партнерских отношениях, поэтому однозначно это — негатив.

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В принципе, если мы говорим, будут ли расследованы эти документы в рамках украинской юрисдикции, то, скорее всего, нет, потому что еще и по прошлому "панамскому делу" мы помним, что дала свое заключение Генпрокуратура, что они не могут расследовать эти документы, потому что находится основной массив информации на территории другого государства, с этим другим государством нужны определенные дипломатические отношения, то есть провести договора и подписать для того, чтобы было возможно расследование по этому всему поводу.

Поэтому однозначно для нас это — репутационные убытки.

То есть сейчас никто не понесет наказания?

– По ситуации с "панамскими документами": Панама в начале 2017 года приостановила расследование по этому скандалу и сказала, что пока нет доказательной базы для того, чтобы все документы могли быть в конце концов проанализированы, структурированы и переданы в суд, то есть там дело замерло.

Скорее всего, что с этим вбросом, с этим широким информированием общественности относительно налоговых убежищ случится та же самая ситуация.

Будут ли открыты дела или сделаны кадровые перестановки после обнародования материалов расследования?

– Если мы говорим вообще, то сейчас идет очень сильное противостояние и противоборствование, война такая в американском истеблишменте относительно и Администрации президента Трампа, относительно его поведения, возможно, даже его будущего на должности президента, потому что процедура импичмента начата.

А Украина, как всегда, оказывается в этих больших глобальных разборках где-то крайней, абсолютно понятно, что такого веса мы не имеем, но, тем не менее, подобные вещи однозначно очень плохо отражаются на нашем инвестиционном имидже, и в преддверии старта нового года, когда мы готовимся к тому, что к нам придут инвестиции, это очень нехорошо, но, в принципе, переживали мы и большие потрясения, переживем и это.

К слову, экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что украинские богачи выводят деньги в офшоры, поскольку в стране отсутствует верховенство права. По его мнению, за новым офшорным разоблачением не последует ни скандала, ни расследования.