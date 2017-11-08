Путин готов встретиться с Трампом – МИД России

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат", — сказал российский министр журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров так же сообщил, что, вероятно, встретится с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном во время саммита АТЭС во Вьетнаме 10-11 ноября.

"Наверное, пообщаемся уже в ходе саммита непосредственно", — сказал журналистам российский министр.

Саммит лидеров экономик АТЭС пройдёт 10-11 ноября в Дананге.

Лавров отметил, что планирует обсудить с Тиллерсоном двусторонние отношения, которые "требуют серьёзного ремонта", а также "Корейский полуостров, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину".

Ранее Лавров заявил, что обмен угрозами вокруг ситуации на корейском полуострове ни к чему хорошему не приведет.