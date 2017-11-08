Трамп приехал в Азию в окружении авианосцев

Kazuhiro NOGI / POOL / AFP

РИА Новости Украина

Три ударных авианосных группы США и японский эсминец проведут в ближайшие дни учения в западной части Тихого океана. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на анонимные американские официальные лица. Это будут уже третьи военно-морские учения, которые сопровождают визит президента США в Азию, и избраны им в качестве военно-политического фона для форумов АТЭС и АСЕАН во Вьетнаме и на Филиппинах.

Во вторник в акватории южнокорейского острова Чеджудо завершились военно-морские учения с участием США, Южной Кореи и Австралии. Детали не сообщались. Известно только, что союзники отработали тактику взаимодействия для пресечения ввоза и вывоза ядерного и другого оружия массового поражения КНДР. Днем ранее в Японском море завершились не анонсированные ранее учения с участием американского авианосца "Рональд Рейган", японского эсминца Inazuma и двух индийских военных кораблей. Цели и продолжительность маневров также не разглашаются.

Оба этих учения прошли параллельно с визитами президента США Дональда Трампа в Японию и Южную Корею. Утечка информации о проведении еще одних учений во время азиатского турне президента США, но без указания места и сроков, скорее всего, допущена именно для интриги вокруг Дональда Трампа. Между тем интрига, если она и имеет место, больше похожа на рискованную провокацию. Во Вьетнаме и на Филиппинах полным ходом идет подготовка к саммитам АТЭС, АСЕАН с участием партнеров по диалогу, а также Восточноазиатскому саммиту. 10-12 ноября там соберутся главы государств и правительств, министры иностранных дел нескольких десятков стран региона. Принимаются повышенные меры безопасности, в том числе на международных авиа- и морских линиях. Поэтому проведение в это время военных учений с участием сразу трех авианосных групп "Рональд Рейган", "Теодор Рузвель"» и "Нимиц", сопровождаемых военными судами поддержки, выглядит как откровенная демонстрация силы международному сообществу. В последний раз США проводили учения сразу с участием трех авианосных групп в 2007 году. Тогда, "Нимиц", "Джон С. Стеннис" и "Китти-Хок" отрабатывали участие в совместной операции вблизи Гуама.

Американские авианосцы посылают недвусмысленный сигнал, каждый несет по 70 самолетов, отметил Тим ​​Хаксли (Tim Huxley), эксперт базирующегося в Сингапуре Международного института стратегических исследований. Его мнение приводит агентство Рейтер. "Помимо способности проецировать военную мощь в широких пределах, они способны проецировать политическую и психологическую мощь", — отметил военный аналитик.

Эти учения призваны напомнить, что США — крупный военный игрок в Восточной Азии, отметил в интервью Sputnik эксперт факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко: "Эта своеобразное напоминание, прежде всего, Китаю об американской мощи, да и своим союзникам о том, что американцы еще на многие способны. Для Трампа сейчас психологически очень сложная ситуация. Он в мае обещал много раз решить ядерную проблему КНДР, в том числе не исключал бомбежки Северной Кореи. Но ничего не сделано, да и применить силу он так и не решился. Естественно, что у союзников возникли вопросы — а насколько реально сильны США, появились сомнения — готовы ли они выполнять заявленные обязательства или нет. Вот Трамп всячески демонстрирует, что силен и готов это сделать. Между тем есть основания полагать, что Китай на это никак не будет реагировать. Китай — это не воинственная нация. Китай всегда придерживается мирной стратегии усиления влияния. Поэтому прямого военного ответа американцам Китай давать не будет. Я думаю, что Китай ответит попыткой усиления диалога со странами АСЕАН, учитывая, что любая военная активность США вызывает крайне настороженную и раздраженную реакцию государств региона".

Эксперт Центра изучения международных отношений Китайского Института коммуникаций Ян Мянь (Yang Mian), обратил внимание на наличие Индии в списке стран, которые участвуют в совместных военных учениях в дни визита президента США в Азию. Он так объяснил этот факт:

"Трамп уже четко сформулировал Индо-Тихоокеанскую стратегию. Она отличается от стратегии времен Барака Обамы о возвращении к балансу в АТР. Стратегия Трампа указывает на необходимость защиты доминирующего статуса США в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепления американо-индийского союза. США надеются на участие Индии в планируемом ими международном порядке в Индо-Тихоокеанском регионе, их цель — направить острие против Китая на известных площадках. Государственное влияние Индии постоянно растет, при этом она вовлечена в территориальный конфликт с Китаем. "Доктрина Абэ" также рассчитана на противодействие росту влияния Китая. Накануне заседания АТЭС и саммита АСЕАН три американских авианосца сопровождают американского руководителя во время его визитов в Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и на Филиппины. Главная цель маневров американских авианосцев — проецирование силы на Корейский полуостров, предупреждение проведения Пхеньяном ядерного или ракетного испытания во время визита президента США. Понятно, что эскорт для американского руководителя — это всего лишь краткосрочная задача авианосцев. В долгосрочной же перспективе США посредством проведения с Японией и Индией совместных учений намерены продемонстрировать, что они по-прежнему являются важной силой в этом регионе, что укрепляются американо-индийские связи. В целом все это своим острием направлено против Китая".

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В МИД Китая обратили внимание на сообщение о военных учениях с участием трех авианосцев США. Сегодня на регулярном брифинге официальный представитель этого ведомства Хуа Чуньин (HUA CHUNYING) отметила, что ситуация на Корейском полуострове в высшей степени сложная и серьезная. Соответствующие стороны должны сохранять сдержанность, избегать взаимного раздражения, совместно вести дело к снижению напряженности на полуострове, одновременно прилагать активные усилия для окончательного решения проблемы Корейского полуострова путем переговоров.