Трамп будет смещен, если прекратит торговлю США с Китаем - Ассанж

Jack Taylor / AFP

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что президент США Дональд Трамп будет смещен со своей должности, если прекратит торговлю с Китаем из-за КНДР.

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"Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж в Twitter.

— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 3 сентября 2017 г.

​Ассанж прокомментировал заявление Трампа после ядерного испытания КНДР. Американский президента в Twitter написал, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн.