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    Трамп будет смещен, если прекратит торговлю США с Китаем - Ассанж

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (644)

    (обновлено: )39
    По словам основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем, "если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен".
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Jack Taylor / AFP

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что президент США Дональд Трамп будет смещен со своей должности, если прекратит торговлю с Китаем из-за КНДР.

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    "Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж в Twitter.

    ​Ассанж прокомментировал заявление Трампа после ядерного испытания КНДР. Американский президента в Twitter написал, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР.

    Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн.

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