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    Экономика

    Глава Всемирного банка начал визит в Украину

    (обновлено: )12912
    Утром 13 ноября Джим Йонг Ким провел официальный завтрак с представителями агробизнеса. Позднее о встретится с первыми лицами страны.
    Президент Всемирного банка Джим Ён Ким
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким прибыл в Украину, где проведет встречи с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием.

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    Утром 13 ноября Джим Йонг Ким проводит встречу с аграриями, на которой также присутствует министр финансов Александр Данилюк.

    "Сегодня начался двухдневный визит в Украину президента Всемирного банка Джима Кима. Во время встречи в Вашингтоне я пригласил его посетить Украину, чтобы увидеть изменения, происходящие в нашей стране, и убедиться в значительной роли Всемирного банка в этих изменениях. Прямо сейчас начинаем с завтрака с представителями агробизнеса, чтобы обсудить пути увеличения производительности в агросекторе и роль нашей страны в глобальной продуктовой безопасности", — написал Данилюк в Facebook в понедельник.

    Ранее Всемирный банк опубликовал октябрьский доклад "Миграция и мобильность", согласно которому ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году.

    Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%. В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция в Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018–2019 годах — 9%.

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