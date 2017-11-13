Глава Всемирного банка начал визит в Украину

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким прибыл в Украину, где проведет встречи с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием.

Утром 13 ноября Джим Йонг Ким проводит встречу с аграриями, на которой также присутствует министр финансов Александр Данилюк.

"Сегодня начался двухдневный визит в Украину президента Всемирного банка Джима Кима. Во время встречи в Вашингтоне я пригласил его посетить Украину, чтобы увидеть изменения, происходящие в нашей стране, и убедиться в значительной роли Всемирного банка в этих изменениях. Прямо сейчас начинаем с завтрака с представителями агробизнеса, чтобы обсудить пути увеличения производительности в агросекторе и роль нашей страны в глобальной продуктовой безопасности", — написал Данилюк в Facebook в понедельник.

Ранее Всемирный банк опубликовал октябрьский доклад "Миграция и мобильность", согласно которому ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году.

Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%. В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция в Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018–2019 годах — 9%.