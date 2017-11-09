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    Общество

    Япония упрощает визовые требования для украинцев

    (обновлено: )9202
    Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей.
    Флаг Японии
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Япония с 2018 года упростит визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины на своей территории, говорится в сообщении на сайте Посольства Японии в Украине.

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    "По случаю визита государственного министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Киев 9 ноября для переговоров с его партнерами в правительстве Украины и для участия в событиях в рамках Года Японии в Украине были определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украины (владельцев обычных загранпаспортов), которые вступят в силу с 1 января 2018 года", — говорится в сообщении.

    Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

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    В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма.

    В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта.

    "С началом действия вышеперечисленных мер ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление контактов между людьми", — отметили японские дипломаты.

    Напомним, в июне стало известно, что правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для украинцев.

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