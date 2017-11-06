Дональд Трамп оконфузился во время визита в Японию

Вместе с японским премьер-министром Синдзо Абэ американский президент отправился на традиционную церемонию кормления карпов на территории резиденции императорской четы Японии Акихито и Митико.

Трампу и Абэ выдали коробочки с кормом для рыбы, президент США не стал долго ждать и высыпал всю коробку в пруд. Его поступок вызвал смех и улыбки у присутствующих, в том числе, у госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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Визит Трампа в Японию начался с выступления на американской военной базе. Позднее Трамп и Абэ сыграли в гольф.