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    Дональд Трамп оконфузился во время визита в Японию

    (обновлено: )17220
    Во время визита в Японию президент США Дональд Трамп стал мишенью для насмешек из-за спешки при традиционном кормлении рыбы в императорском пруду.

    Вместе с японским премьер-министром Синдзо Абэ американский президент отправился на традиционную церемонию кормления карпов на территории резиденции императорской четы Японии Акихито и Митико.

    Трампу и Абэ выдали коробочки с кормом для рыбы, президент США не стал долго ждать и высыпал всю коробку в пруд. Его поступок вызвал смех и улыбки у присутствующих, в том числе, у госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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    Визит Трампа в Японию начался с выступления на американской военной базе. Позднее Трамп и Абэ сыграли в гольф.

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