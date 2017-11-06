Поиски выживших среди обломков вертолета в Саудовской Аравии

Как сообщает официальное новостное агентство страны Saudi Press Agency, в вертолете находились заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники. Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда принц возвращался из однодневной поездки на юго-западе страны.

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Агентство не уточняет информацию о жертвах в результате катастрофы.

По данным саудовского телеканала Аль-Арабия, в результате происшествия принц погиб.