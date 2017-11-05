В Саудовской Аравии разбился вертолет. Погиб принц и чиновники

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. На юге Сайдовской Аравии в воскресенье, 5 ноября, разбился вертолет, сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия.

Читайте также: Мировые тренды: отставка премьера Ливии, задержания саудовских принцев

По данным СМИ, в катастрофе погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.

Напомним, созданный в субботу во главе с наследным принцем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства.