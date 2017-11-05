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    В мире

    В Саудовской Аравии разбился вертолет. Погиб принц и чиновники

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    По данным СМИ, в катастрофе погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.
    Вертолет. Архивное фото
    flickr.com/Jim Sher

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. На юге Сайдовской Аравии в воскресенье, 5 ноября, разбился вертолет,  сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия.

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    По данным СМИ, в катастрофе погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.

    Напомним, созданный в субботу во главе с наследным принцем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства.

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