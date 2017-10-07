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    Вертолет потерпел крушение в Мексике, погибли 7 военнослужащих

    (обновлено: )4
    Аварию потерпел вертолет Bell 412, он упал на землю в штате Дуранго во время тренировочного полета. Причина аварии пока не установлена.
    Крушение военного самолета в Мексике
    @ElSoldeDurango

    КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Семь военнослужащих стали жертвами катастрофы военного вертолета в Мексике, сообщило министерство обороны латиноамериканской страны.

    Министерство обороны России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Аварию потерпел вертолет Bell 412, он упал на землю в штате Дуранго во время тренировочного полета. На борту находились два пилота и шестеро военнослужащих.

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    Один военный был извлечен из-под обломков с сильными травмами и отправлен в госпиталь, тела остальных погибших находятся пока под горящими обломками.

    Причина аварии пока не установлена.

    jornada.unam.mx
    Крушение военного самолета в Мексике

    Ранее сообщалось, что начальник аэропорта в Таджикистане погиб, провожая вертолет президента. 

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