Вертолет потерпел крушение в Мексике, погибли 7 военнослужащих

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Семь военнослужащих стали жертвами катастрофы военного вертолета в Мексике, сообщило министерство обороны латиноамериканской страны.

Аварию потерпел вертолет Bell 412, он упал на землю в штате Дуранго во время тренировочного полета. На борту находились два пилота и шестеро военнослужащих.

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Один военный был извлечен из-под обломков с сильными травмами и отправлен в госпиталь, тела остальных погибших находятся пока под горящими обломками.

Причина аварии пока не установлена.

jornada.unam.mx Крушение военного самолета в Мексике

Ранее сообщалось, что начальник аэропорта в Таджикистане погиб, провожая вертолет президента.